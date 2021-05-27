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  • SUP-boarding  доступный каждому

    Открой для себя удивительный мир SUP с нашей командой: мероприятия в различных локациях по Москве и области

  • Сплавы и не только

    Наша команда также проводит квесты, дни рождения и даже йога. И все это стоя на доске.

     

Локации

Дзержинский карьер

Дзержинский карьер

Всего 3 км от Москвы, и вы оказываетесь на песчаном пляже, окруженном прозрачной водой. Маршрут проходит через два карьера и вокруг каменного острова.
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Река Пахра

Река Пахра

Сплав и буксировка за моторной лодкой - лучшая комбинация для активного отдыха и прекрасная возможность насладиться природой.
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Борисовские пруды

Борисовские пруды

Самое доступное место для прогулок на сапах. Находятся пруды в 10 минутах от метро Борисово. Лучшие сплавы на закате тут.
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Лыткаринский карьер

Лыткаринский карьер

Чистая голубая вода, белый песочек, вдали от цивилизации, вокруг только хвойный лес – все это лучшее сочетание для отдыха.
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LET'S RIDE FEST - 3 ИЮЛЯ

Невероятные активности в одном месте, о которых мечтал каждый!

  • Сплавы на SUP проходят по стандартному расписанию - 10:00, 12:30, 15:00, 17:30 - 3000 руб.
  • Мастер-класс по живописи - 10:00 - 1500 руб.
  • Мастер-класс по росписи баланс борда (после росписи остается вам) - 12:30 - 3500 руб.
  • Мастер-класс по изготовлению футболок тай-дай - 15:00, 16:00 - 1500 руб.
  • Турний по волейболу - 17:30
  • Бирпонг - 19:00 - 500 руб. (платит проигравший)
  • Вечерний концерт от групп "Рок кризис" и "Raven's Song" - 21:00
  • Детская зона
  • Бесплатный вход
  • Запись на сплавы осуществляется через онлайн-форму (в левом нижнем углу)
  • Можно остаться на ночь с палаткой
  • Чтобы записаться на фестиваль, позвони или напиши нам
  • Приезжай отдохнуть, даже если не планируешь участвовать в активностях

Подходит всем

С 6 до 70 лет, уровень физической подготовки не важен

Легко

Среднее время обучения - 15 минут

Воспоминания

Фото сопровождение на всем пути. Без красивой фотографии никто не останется

Доступно

Бесплатный трансфер от метро

0

2342

Довольных клиентов

0

10

Проведенных кемпов

0

27

Мероприятие

0

12

Проведенных квестов

Почему выбирают нас

Команда

Сплав длится не менее двух часов, и от того, с кем вы их проведете - зависит многое. Наши команда инструкторов - молодая и активная. Каждый из нас с радостью расскажет все про сапы и локации, и зарядит своей позитивной энергией. Участники сплавов часто знакомятся друг с другом и общаются после, ведь сплав - это не только о спорте, это о людях.

Индивидуальный подход

Такие качества как умение держать баланс, выносливость и храбрость индивидуальны для каждого человека.

 

Кто-то боится воды, кто-то не умеет грести, а у кого-то трясутся ноги при виде любой доски.

 

Наши инструктора работают с каждым индивидуально: прорабатывают страхи, оценивают физическую подготовку и учат сохранять спокойствие.

Качественное оборудование

Насколько комфортно пройдёт ваш сплав во многом зависит именно от оборудования:

наши трехслойные доски Stormline позволяют легко удержать баланс с любым весом, нивелируя вероятность оказаться в воде

Йога

Ничто так не бодрит и не наполняет новый день яркими эмоциями, как йога на сапе
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Праздники

Отметить день рождения или устроить тимбилдинг с коллегами на водной доске в Москве и МО
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Кемпинги

Сплав по живописной местности и ночевка в палатке под звездным небом у озера
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Отзывы

  • Спасибо Юле и Антону за этот потрясающий персональный сплав на сапах. Я рада, что нас не испугала погода, и мы так кайфанули в тёплый и солнечный воскресный день. Берега Пахры очень живописные, локацию вы, ребята, выбрали верную. Обязательно вернёмся, и на квест и, возможно, на сплав до Переславля. Ждём анонсов! Есть мечты - будут и приключения.
    Кристина
    Клиент
  • Хочу поделиться впечатлениями о катании на sup-борде. Это был чудесный день и мой первый опыт катания. Но все прошло на высшем уровне, спасибо @lets_ride_school, никто из нашей группы не упал, хотя это беспокоило нас больше всего. Ещё погода беспокоила, но, как говорится, у природы нет плохой погоды, небольшой дождик все-таки застиг нас на привале, но это не испортило впечатление от катания.
    Полина
    Клиент
  • Провели невероятно крутые выходные в кемпе SFERA с ребятами из lets_ride_school!
    Мария
    Клиент
  • Осень тоже может быть весёлой@lets_ride_school спасибо за очень клёвый квест! ⠀Мы успели:✔погулять по заброшенной турбазе✔сжечь подсказку и угадать, что там было✔100500 раз сложить карты и всё равно порядок был не тот⠀ «Сохраните мозги, они вам ещё понадобятся»
    Катя
    Клиент
  • SUP -крутая штука, когда наконец встаешь на ноги с колен и ловишь свой баланс.Больше часа по реке, наперегонки с утками и разгадывая пока ещё зеленые берега!Спасибо сентябрь, за продолжение лета.Спасибо, @lets_ride_school, что устраиваете такие прогулки с пикниками.
    Ольга
    Клиент
  • Это было очень крутое путешествие)) @lets_ride_school , спасибо Вам большое за такую возможность!Теперь себе тоже хочу такую доску)
    Любовь
    Клиент
  • А вот из - за чего мы в принципе оторвали свои пятые точеньки от диванов и покинули нашу деревеньку??@lets_ride_school спасибо за потрясающее времяпровождение! Рекомендую!!!
    Ольга
    Клиент
  • Ещё раз хотим выразить благодарность ребятам @lets_ride_school Юле и Антону. Все организовано безупречно и продумано до мелочей! Не смотря на вчерашний ливень и не очень жаркую погоду, мы обалденно покатались, насладились живописной природой, чайками и обрели новые навыки. Бургеры по завершению маршрута были как никогда кстати! А чудесные профессиональные фотки Антона и Юли надолго оставят в памяти этот особенный день! Спасибо, вы крутые! Очень хотим повторить. Мы уже поделились своими впечатлениями с друзьями, так что теперь все к вам хотят! Очень рады, что мы вас нашли!!!
    Наталья
    Клиент
  • Я определенно вошла во вкус! Сегодня катались на сапах по Пахре, во время пикника нашли колоритную заброшенную турбазу. В общем было прикольно, особенно ехать назад паровозиком за моторной лодкой. Спасибо!
    Юля
    Клиент
  • #сап - это суууупер. Плавала второй раз и снова восторг☺ А команде @lets_ride_school отдельное спасибо. Море позитива, красивейшие места и полноценная тренировка!
    Елена
    Клиент

Наши сотрудники

Аня Ульянова: инструктор (Дзержинка)

Аня Ульянова: инструктор (Дзержинка)

В планах Ани освоить все виды досок, покорить горы и океан.
Аня Иванчук: инструктор (Пахра)

Аня Иванчук: инструктор (Пахра)

Нереально энергичный человек. Увлекается сноубордингом и скейтбордингом, диджей, ценит качественную и абсолютно разную музыку.
Юля Кириллова: менеджер по развитию

Юля Кириллова: менеджер по развитию

В Юлином багажнике вы найдете кучу сноубордов, скейтов и пару шлемов от мотоцикла.
Антон Донцов: менеджер по развитию

Антон Донцов: менеджер по развитию

Профессиональный сноубордист, бывший спортивный гимнаст, увлекается мотокроссом и любит путешествовать на машине
Паша Капитанов: инструктор (Пахра)

Паша Капитанов: инструктор (Пахра)

Сноубордист, путешественник, зиму предпочитаю проводить либо в горах, либо в Азии. Верю, что основа всего это любовь.
Ксюша Садовская: инструктор (кемп, Пахра)

Ксюша Садовская: инструктор (кемп, Пахра)

Ксюша инструктор по горным лыжам, а еще просто обожает животных.
Гриша Андрианов: менеджер по развитию

Гриша Андрианов: менеджер по развитию

Очень общительный и интересный собеседник, никогда не сидит на месте, легко найдёт дело себе и каждому. Инструктор по сноуборду, подходит к своему саморазвитию грамотно и фанатично.
Марина Махнева: инструктор (Борисовские пруды)

Марина Махнева: инструктор (Борисовские пруды)

Путешествую, увлекаюсь сноубордингом, мечтаю об автодоме чтобы больше никогда не оставаться на месте
Наташа Яковец: SMM

Наташа Яковец: SMM

Человек с нескончаемой энергией. Вы увидите ее всегда с улыбкой, а ещё на скейте, сноуборде и серфе
Саня Новиков: инструктор (Дзержинка, кемп)

Саня Новиков: инструктор (Дзержинка, кемп)

Санина фантазия способна выдумывать самые необычные трюки на скейте и сноуборде, а еще он печет самые вкусные печеньки и профессионально ведет инстаграм: все подписочники в восторге!
Эля Михалева: инструктор (Пахра)

Эля Михалева: инструктор (Пахра)

Эля обладает очень добрым, чутким и отзывчивым характером. Легко находит общий язык с людьми и без проблем вливается  в любую компанию. В общем Эля - человек солнца. Очень тёплая, добрая и ласковая.
Люба Чекулаева: администратор

Люба Чекулаева: администратор

Общительная и веселая, источником ее силы является солнце и вода. Мечтает переехать в Азию, открыть там школу для дайвинга и помогать очищать океан.
Сеня Смирнов: инструктор (Пахра)

Сеня Смирнов: инструктор (Пахра)

Сеня увлекается уличным искусством, любит активный образ жизни и почти не сидит на месте, в его голове всегда много интересных и полезных идей.
Аня Махова: инструктор (Пахра, кемп)

Аня Махова: инструктор (Пахра, кемп)

Не люблю сидеть на месте, люблю пробовать новое, катаюсь или пытаюсь кататься на всём, люблю общение, путешествия и жизнь.
Кирилл Щербинкин: инструктор (Борисовские пруды)

Кирилл Щербинкин: инструктор (Борисовские пруды)

Кирилл стоит на серфах с 3-х лет. Также катается на сноуборде и скейте.

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