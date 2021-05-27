Ещё раз хотим выразить благодарность ребятам @lets_ride_school Юле и Антону. Все организовано безупречно и продумано до мелочей! Не смотря на вчерашний ливень и не очень жаркую погоду, мы обалденно покатались, насладились живописной природой, чайками и обрели новые навыки. Бургеры по завершению маршрута были как никогда кстати! А чудесные профессиональные фотки Антона и Юли надолго оставят в памяти этот особенный день! Спасибо, вы крутые! Очень хотим повторить. Мы уже поделились своими впечатлениями с друзьями, так что теперь все к вам хотят! Очень рады, что мы вас нашли!!!