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С 6 до 70 лет, уровень физической подготовки не важен
Среднее время обучения - 15 минут
Фото сопровождение на всем пути. Без красивой фотографии никто не останется
Бесплатный трансфер от метро
Довольных клиентов
Проведенных кемпов
Мероприятие
Проведенных квестов
Сплав длится не менее двух часов, и от того, с кем вы их проведете - зависит многое. Наши команда инструкторов - молодая и активная. Каждый из нас с радостью расскажет все про сапы и локации, и зарядит своей позитивной энергией. Участники сплавов часто знакомятся друг с другом и общаются после, ведь сплав - это не только о спорте, это о людях.
Такие качества как умение держать баланс, выносливость и храбрость индивидуальны для каждого человека.
Кто-то боится воды, кто-то не умеет грести, а у кого-то трясутся ноги при виде любой доски.
Наши инструктора работают с каждым индивидуально: прорабатывают страхи, оценивают физическую подготовку и учат сохранять спокойствие.
Насколько комфортно пройдёт ваш сплав во многом зависит именно от оборудования:
наши трехслойные доски Stormline позволяют легко удержать баланс с любым весом, нивелируя вероятность оказаться в воде